¡SERVICIO SOCIAL⚠️ URGENTE! Fuimos víctimas de la delincuencia en #sangil #santander les pedimos a las autoridades competentes y la ciudadanía que nos ayuden a encontrar las pertenencias de mi Manager @rafaelmunozmanager en especial documentos y material correspondiente a nuestro trabajo. Agradecemos cualquier información, por mensaje directo o a logística@yeisonjimenez.com

A post shared by Yeison Jimenez (@yeison_jimenez) on May 5, 2018 at 12:38am PDT