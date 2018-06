El primero se dio hace dos meses en el parque El Virrey, en donde la pareja se encontraba haciendo ejercicio, allí los ladrones se acercaron a Betancourt para raparle el celular y al tratar de impedir el hurto el artista fue golpeado por los sujetos, después de esto huyeron.

Después, en un hotel de la ciudad, que es propiedad de unos amigos del cantante, algunas personas se le acercaron para felicitarlo por su trayectoria, quienes lo distrajeron mientras alguien metía la mano en la cartera de Adriana y le robaron la billetera, esta tenía todas las tarjetas en su interior.

La pareja no se dio cuenta del último robo en el momento, solo se percató de lo sucedido cuando necesitó dinero para pagarle al ‘valet parking’ y no encontró la billetera. Cuando se dirigieron a las cámaras de seguridad del lugar se dieron cuenta de cómo los envolvieron para poder robarlos.

Ellos son solo un ejemplo de los cientos de ciudadanos que son despojados de sus pertenencias por los delincuentes que atacan la ciudad, además, la mayor cantidad de víctimas de robo son mujeres, concluyó el medio.

Esta es la entrevista completa: