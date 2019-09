green

Luego de ser transportado a un hospital próximo para recibir tratamiento, TMZ confirmó que el estadounidense se recupera luego de una exitosa intervención en su espalda, a la que fue sometido el domingo en la noche.

De acuerdo al informe, el actor no conducía el vehículo sino otra persona, cuando ocurrió el accidente a primera hora del domingo.

Junto a ellos había un tercer individuo que sufrió heridas leves.

El vehículo es un 1970 Plymouth Barracuda, propiedad de Hart, cuyo control perdió el conductor, lo que provocó que se saliera de la calzada y se deslizara por un terraplén.

Dos de los tres ocupantes del coche quedaron atrapados, mientras que Hart consiguió salir y llegar a su vivienda, que se encuentra en las proximidades del lugar del accidente, en busca de atención médica.

El informe señala que el conductor del vehículo no estaba bajo la influencia del alcohol en el momento del suceso.

CNN recordó que Hart compró el Plymouth Barracuda en julio pasado por su cuarenta cumpleaños.

El sábado había publicado en su cuenta de Instagram un mensaje en el que decía que estaba contento de no haberse ido de vacaciones durante este festivo en EE.UU., donde este lunes se celebra el Día del Trabajo.

“Estar en casa me hace feliz… Disfruten del fin de semana, gente!!!!”, escribió.

Hart (Filadelfia, EE.UU., 1979) es uno de los cómicos más populares de Estados Unidos en la actualidad y en su filmografía destacan cintas como ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ (2017).

A principios de año, el actor fue motivo de controversia ya que, tras haberse anunciado que iba a ser el próximo presentador de los Óscar, renunció a ser el anfitrión de la gala más importante del cine después de que en las redes sociales se le criticara por unos antiguos tuits con contenido homófobo.