🚨ATENCIÓN🚨 “Se les informa a todos los seguidores y amantes de la música vallenata que el maestro @jorgeonatemusic habría sufrido una descompensación en tarima en medio de la presentación “Sinfonía de reyes vallenatos” en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, razón por la cual fue necesario llevarlo a la Clínica Shaio para los respectivos chequeos médicos. En el momento se encuentra estable y siguiendo las órdenes de los galenos para ser dado de alta. Agradecemos sus buenos deseos y compresión. @jorgeonatemusic” Manager General: Mono Romero. Video: @lapinocelebridades