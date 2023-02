Peter Manjarrés y María Alexandra Becerra, más conocida como ‘Tata’ Becerra, conforman unas de las parejas más queridas por los amantes del vallenato. El cantante nacido en Valledupar contrajo matrimonio con la modelo y creadora de contenido en agosto del 2016 en una ceremonia privada en el Club El Nogal de Bogotá.

Mariana, de siete años, y María del Carmen, de cuatro años, son las dos pequeñas que nacieron fruto de su amor. Aunque son pocos los detalles que ambas celebridades comparten de su matrimonio, no dudan en mostrar tiernos momentos y fechas especiales que celebran en familia. Hace unos días, seguidores de Tata la cuestionaron en redes sociales justamente por esas anécdotas de su hogar.

El mes pasado, la creadora de contenido mostró con orgullo una de las presentaciones de su hija Mariana durante la fiestas previas al Carnaval de Barranquilla. “Demasiados orgullosos de ti mi Nana. Te amamos con el alma mi amor. Papito esta contigo desde la distancia”, escribió Tata en sus redes sociales junto a una galería de fotos con sus dos hijas.

En una reciente interacción con sus 1.5 millones de seguidores de Instagram, a María Alexandra le preguntaron por la supuesta ausencia de su esposo en sus momentos familiares, “¿Tata cómo haces para sobrellevar tanta ausencia de Peter por su trabajo?”, le preguntaron e inmediatamente ella desmintió la situación.

“Oigan son años viviendo así, el sábado que Mariana estuvo bailando en la comparsa hubo un comentario de una señora que dijo ‘no todo es la plata, Peter debería estar con sus hijas’. Peter es una persona demasiado responsable, nunca ha quedado mal a ningún evento, trata de no quedarle mal a sus hijas en sus momentos especiales, pero hay momentos en que él no se puede programar, esto era un contrato que tenía meses atrás para presentarse en un matrimonio y obviamente no sabíamos fecha de la comparsa, pero son temas que sabemos manejar perfectamente y que mis hijas son unas niñas felices que entienden el trabajo de él. Entonces para nosotros es algo normal”, confesó a través de un video en sus ‘storys’.