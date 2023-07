Alejandro Escudero es uno de los concursantes de menos poder físico de todo el elenco, motivo por el que empezó a mover sus fichas para que los más fuertes se eliminen entre sí y de esa manera quedar entre los finalistas del programa.

En ese sentido, manifestó en el capítulo del 5 de julio de 2023 que le conviene una posible eliminación del samario Carlos Arturo Rapelo, pese a que ambos pertenecen a la casa Beta, pues desde ya está pensando en avanzar hasta la última instancia del ‘Desafío‘ sin tener que ir a los retos por la permanencia.

Fue por ello que puso su plan en marcha luego de que Beta le ganara una de las pruebas a Alpha y sus compañeros lo delegaran para que le diera el chaleco de sentencia al boxeador vallecaucano Óscar Rivas, más conocido como ‘Kaboom’ y uno de los más corpulentos de Alpha.

Sin embargo, cuando hizo la entrega solo se limitó a decirle al pugilista que la amenaza tenía que ver con que en Beta querían apuntarle a los grandes, cuando la razón era otra: que el púgil no había ido últimamente a los retos de eliminación.

En consecuencia, Escudero le explicó al caucano Yan Pizo, también de Beta, en qué consistía su estrategia.

Plan de Escudero para sacar a Rapelo del ‘Desafío’

El corista de Maluma le dijo a Yan que trató de incitar a ‘Kaboom’ para que se rete por la permanencia con otro grande y no con él. Es decir, que el boxeador desafíe a Rapelo y así él y Yan pasen invictos.

“Hay que empezar a pensar estratégicamente de manera individual hasta la semifinal. Hice eso para que sí le tiraran a Rapelo”, comentó.

Y reiteró: “No es por hacerle el feo a Rapelo. Es pensar estratégicamente en llegar a la semifinal sin que lo toquen a uno”.

No obstante, dijo temer porque su idea le juegue en contra: “De pronto, me sale el tiro por la culata. O me puse la soga al cuello o me salvo”.

Por último, hizo cómplice a Yan de su trama: “Así está la posibilidad y si no me lo gano el ‘reality’, quisiera que se lo ganar usted, Yan”.