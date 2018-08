Se desconoce si fue un error sin querer queriendo, una mala pasada del corrector de su celular o si Guarín, en realidad, cree que ritmo se escribe con ‘D’, en vez de con ‘T’.

El caso es que en sus historias de Instagram el deportista subió una toma, en la que se ve que hace pesas, y le agregó como descripción: “Hoy entrené al ridmo de @jbalvin”.

Eso, inmediatamente, generó comentarios de seguidores y hasta de emisoras juveniles como 40 Principales, que trinaron frases como: “¡No no no no! ¡Póngale 0 profesor!”.

Aquí un pantallazo del error de Guarín, captado por dicha frecuencia radial, y luego el post que escribió ese medio sobre la equivocación del futbolista.

Pantallazo historia de Instagram @fguarin13, tomado de 40 Principales.