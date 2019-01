En su lugar, el tatuaje traduce ‘shichirin’, que es un pequeño asador japonés, de acuerdo con Cosmopolitan, en lugar del título de su reciente lanzamiento musical.

El error del tatuaje fue identificado rápidamente por seguidores de la intérprete de ‘Thank u, next’, minutos después de que ella publicara una foto en la que mostraba su nuevo diseño, imagen que borró al rato.

En vista de los múltiples comentarios señalando la equivocación, Ariana respondió a un usuario y reconoció que, efectivamente, “dejé por fuera ‘つの指’, que debería ir en la mitad”. Añadió que dolía tanto el proceso al tatuarse, que decidió dejarlo así y que al final del día “soy una fan de los pequeños asadores”.

A continuación, la imagen y comentarios del tatuaje, que han compartido usuarios en Twitter, seguido de los pantallazos de la respuesta de Ariana, que logró capturar Cosmopolitan:

“El nuevo tatuaje de Ariana Grande significa un tipo de asador japonés, no ‘7 Rings’. Si quieres saber sobre eso, googlea ‘Shichirin'”

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

— *amo* (@hey__amo) January 30, 2019