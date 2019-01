7 puntos de colores, en un brazo; la palabra valiente, en el otro; y un rayo, en la muñeca; son tres de los tatuajes.

Los otros dos aparecen, uno en el cuello de Tuti, un 11:11 negro, y otro en el hombro, donde le pintaron un corazón rojo.

Todos los grabados son pequeños y, según la influenciadora, se los mandó a tatuar porque la “hacen feliz” y también tienen un “significado especial”, que no reveló en esa publicación.

Por eso mismo, se adelantó a las críticas que puedan generar sus nuevos dibujos en la piel, pues no falta al que le parezcan excesivos, con una frase en la que les dejó claro a sus seguidores que lo importante no es si le aprueban o no los tatuajes, sino que a ella le hayan gustado.

Así se lee en el post de las fotos en las que Tuti exhibió los grabados, no sin antes posar al lado de Ed Gómez, su tatuador, como se ve a continuación (las instantáneas pueden apreciarse dando clic en las flechas que aparecen sobre ellas o deslizando la publicación):