Por la sinusitis y vértigo que le descubrieron este martes, la famosa se encuentra incapacitada por varios días.

Eso expresó en un trino, mientras en otro dio más detalles de lo que le sucedió:

“Me acabo de enterar que mi oído izquierdo está tapado por una sinusitis silenciosa que lleva años. Se desestabiliza el oído por la inflamación y el equilibrio también, por eso da vértigo (mareo)”.

María Laura habría compartido la situación con sus seguidores, al parecer, para alertar a quienes puedan estar pasando por lo mismo.

Y es que en otra publicación añadió: “Con este diagnóstico médico, caigo en cuenta que por eso últimamente me costaba entrenar y me ahogaba fácilmente, al saltar sentía que el cerebro se me iba a desprender, jajajaja, es real… (por si a alguien más le pasa)”.

“Así que sí se les tapa [el oído] con frecuencia, vayan donde el médico antes de que sea peor”, puntualizó la actriz.

Aquí las publicaciones de la artista sobre su enfermedad:

Tengo vértigo… ¿alguien sufre de eso? — Maria Laura Quintero (@MariaLauraQd) March 5, 2019

Bueno, les cuento que me mandaron incapacidad por varios días.. y yo con ganas de bailar — Maria Laura Quintero (@MariaLauraQd) March 5, 2019

Me acabo de enterar que mi oído izquierdo está tapado por una sinositis silenciosa que lleva años. Se desestabiliza el oído por la inflamación y el equilibrio también, por eso da vértigo (mareo) Así que sí se les tapa con frecuencia, vayan donde el médico antes de que sea peor. — Maria Laura Quintero (@MariaLauraQd) March 5, 2019

Con esta diagnóstico médico, caigo en cuenta que por eso últimamente me costaba entrenar y me ahogaba fácilmente, al saltar sentía que el cerebro se me iba a desprender Jajajaja es real… (por si a alguien más le pasa) — Maria Laura Quintero (@MariaLauraQd) March 5, 2019