“Bueno, me cansé de hablar de política, jajajaja, voy a montar una foto empelota más bien”, indicó Elizabeth en su cuenta de Instagram.

Antes había dicho que su voto sería por el candidato de Centro democrático, por lo que en esa publicación anunciando la imagen desnuda reiteró:

“La estoy buscando [la foto empelota] para que cambiemos de tema 😂😂😂… igual voy a votar por Duque, ustedes voten por quien quieran, pero voteeeeen, no se hagan los…”

Una hora después, la famosa volvió a hacer una publicación y en esta mostró la prometida fotografía de ella como ‘Dios la trajo al mundo’.

En la toma, Elizabeth aparece posando de lado y cogiendo una puerta con la que tapa uno de sus senos. Por el contrario, su cola sí queda al descubierto.

La imagen fue captada por Cameron Davis, informó la modelo en el post, en el que también expresó: “Como lo prometido es deuda… Aquí va la foto. No hablemos más de política para no entrar en discusiones. Por una Colombia más humana, recuerden que la paz empieza en casa. La paz no la trae un presidente, la construimos entre nosotros día a día con la manera en que nos hablamos, nos miramos, nos tratamos”.

Esas tres mencionadas publicaciones de Elizabeth, incluida la foto del desnudo, pueden verse en su cuenta de Instagram, que después de estar pública fue puesta por la modelo como privada; se desconoce si esto fue por el tema electoral o por otra razón.