Mi propósito como mujer y testimonio de muchas otras mujeres con temor de denunciar, es seguir levantando mi voz decidida a que se haga justicia, por los hechos ocurridos en la CDMX donde fui víctima del violento ataque por Parte de Alejandro García, los cuales continúan siendo objeto de investigación en CDMX hoy en Colombia, de la mano de @delaespriellae, presentamos denuncia penal por el delito de hostigamiento agravado en concurso material heterogéneo con calumnia e injuria agravadas. no solo tuve que recibir ataques físicos de Alejandro García, sino también mentiras, injurias y hostigamiento, comportamiento posterior que también es delito, Y pediré justicia por cada uno de ellos.