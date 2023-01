El actor, que también era reconocido por usar su voz para doblajes, falleció en Hawái, de acuerdo con TMZ.

Si bien no se reveló de inmediato la causa de la muerte, un amigo de Boen, así como su familia, le dijeron a este último medio que le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 4 el año pasado.

Boen protagonizó ‘The Terminator’, ‘Terminator 2: Judgment day’ y ‘Terminator 3: Rise of the Machines’ como el Dr. Silberman, un psicólogo criminal que fue contratado para interrogar a Kyle Reese en la primera película. También apareció en algunas imágenes en ‘Terminator: Dark Fate’ de 2019.

El artista trabajó en una gran cantidad de series de televisión, películas y videojuegos a lo largo de su carrera.

Además de la franquicia ‘Terminator’, su nombre también figura en producciones cinematográficas como: ‘9 to 5’, ‘Living in Peril’, ‘The prince’, ‘Sioux city’, ‘Alien nation’, ‘Stewardess school’, ‘Walk like a man’, y muchas más.

En cuanto a sus trabajos en televisión, Boen interpretó al reverendo Lloyd Meechum en la comedia ‘Mama’s family’. Participó como invitado en varias series, incluidas ‘Hawaii five-O’, ‘Wonder woman’, ‘King’s Crossing’, ‘Fantasy island’, ‘The wonder years’, ‘Seinfield’, entre otras.

Luego de su retiro de los papeles cine, Boen, conocido por su habilidad en el doblaje, continuó prestando su voz a una variedad creaciones incluida la serie de videojuegos ‘World of Warcraft’.

Otros trabajos de voz en el repertorio del actor incluyeron papeles en ‘Cliffordm, the big red dog’, ‘SpiderMan: The animated series’, ‘Kim possible’ y ‘The fantastic voyages of sinbad the sailor’.