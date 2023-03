El festival organizado por el músico Perry Farrel se lleva a cabo en Argentina, Chile y Brasil desde 2010 y cita a los artistas más reconocidos del mundo en tres días de arte y buena música.

La edición 2023 de Lollapalooza tiene como ‘headliners’ a la revelación estadounidense Billie Eilish, a la banda Twenty One Pilots (ante la cancelación de Blink 182) y al canadiense Drake.

Justamente, el rapero fue el encargado de cerrar el primer día del festival en Argentina y el segundo en Chile. En ambas presentaciones, los fans se quejaron de que Drake no tuvo la mejor actitud y de hecho, la organización del evento afirmó que incumplió con algunos acuerdos que habían firmado con anterioridad.

Por ejemplo, en sus dos salidas en Buenos Aires y Santiago de Chile, el cantautor se presentó en la tarima con 15 y 20 minutos de retraso, respectivamente, mientras los demás artistas cumplieron a cabalidad con el horario.

Aunque su ‘show’ estaba pactado para que tuviera una duración de 1 hora y 3o minutos, el intérprete apenas cantó entre 45 y 60 minutos en ambos países, pese a que era el encargado de cerrar el espectáculo cada día.

Pero allí no pararon sus incumplimientos. Desde el momento de firmados los contratos con la organización de Lollapalooza, Drake se había comprometido a permitir que se transmitieran en vivo, a través de los canales de televisión e Internet oficiales, sus presentaciones, pero a solo unos minutos de empezar sus ‘shows’ decidió negarse a ello, por lo que la producción tuvo que repetir algunos espectáculos de otros artistas.

Si bien en Chile se le vio más animado y entregado a su público, los fans argentinos lamentaron en redes sociales que ni siquiera contara con bailarines, un set o efectos que lo acompañaran en tarima.

#Drake no se sintió el artista top mundial que lo es. El público del #LollaAR no se sabía sus letras. Insólito. El ego no le permitió seguir. Lo noté muy incómodo en los últimos minutos y literalmente abandonó antes de tiempo. Una locura. Sin dudas quedará en la historia. pic.twitter.com/HEPMlyD60s

— G Navarro (@thegnavarro) March 18, 2023