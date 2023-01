Es una serie que se estrenó en 2011 y adquirió gran popularidad porque combinaba el drama sobrenatural con los problemas que vivía un grupo de adolescentes en su institución educativa.

La historia mostró cómo el protagonista, Scott McCall, descubrió un nuevo mundo lleno de merodeadores, cazadores, y licántropos después de ser mordido por un lobo. Esto fue relatado a través de la interpretación de Tyler Posey, Dylan O’Brien, Tyler Hoechlin y otros actores notables.

(Vea también: Disney fue uno de los más nominados en los Premios Óscar 2023: estas son las categorías)

Por el momento, se ha dado a conocer que la nueva entrega de esta saga solamente se podrá disfrutar por la reconocida plataforma de ‘streaming’, Paramount Plus.

La película estará disponible a partir de hoy, 26 de enero de 2023, en Estados Unidos y Canadá mientras que en América Latina y España se transmitirá el viernes 27 de enero.

La noticia se hizo pública tiempo después de que iniciaran las grabaciones, ya que estas comenzaron en marzo de 2022 y terminaron en mayo del mismo año.

En el Twitter oficial de la serie, @MTVteenwolf, ya se han compartido algunas escenas que harán parte de la entrega. A continuación podrá ver algunos tweets con el contenido:

The pack is back to stop a terrifying evil in Beacon Hills. Teen Wolf: The Movie is coming exclusively to @ParamountPlus on January 26. #TeenWolfMovie pic.twitter.com/GuQv5kzGwP

A love letter to the fans 💌 The cast shares what they’re most excited for YOU to see in the #TeenWolfMovie! pic.twitter.com/6w1BKexu8P

— TEEN WOLF (@MTVteenwolf) January 26, 2023