“Tengo el honor de anunciarles que en febrero nos volvemos a ver por @caracoltv”, aseguró el famoso en su ‘post’, donde luego señaló que su labor es ser jurado de ‘Canta conmigo’.

En ese segmento, previo al tradicional ascensor y galas de ‘A otro nivel’, se elegirán algunos concursante de este reality. “Participantes de Colombia deberán enfrentar a 100 jurados latinoamericanos de la industria musical y convencerlos de cantar con ellos para lograr un cupo en el ascensor o un cupo directo al escenario de ‘A otro nivel’”, explicó Caracol en un comunicado.

Este nuevo reto fue catalogado por Sáenz como uno de los “más grandes” que ha tenido en su vida, pese a que antes ya había estado en otro programa musical de Caracol, ‘La voz Colombia’, pero como reportero digital.

“También [es] uno de los proyectos más hermosos en los que he estado en toda mi carrera. ¡Me alegra poderles contar esta noticia y recordarles que no se lo pueden perder! Es un proyecto gigante”, puntualizó el locutor, al que recientemente han ennoviado con la presentadora de ‘Yo me llamo’ Valerie Domínguez, e incluso se ha especulado que pasaron fin de año juntos, aunque ellos no lo han confirmado ni desmentido.

Aquí la publicación del locutor, que incluye una fotografía de él en el set de su nuevo trabajo: