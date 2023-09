El emotivo anuncio ocurrió durante el programa ESPN F90, que salió al aire en la noche de este jueves 21 de septiembre.

Durante un debate sobre el presente de los futbolistas colombianos en Europa, Diana Rincón tomó la palabra y soltó la bomba, mientras le pasaba un cono de papel a Luis Arturo Henao para que escuchara su opinión.

“Acá tengo el instrumento para que escuche, el embarazo no me deja escuchar bien… Estoy sensible. Sigan, sigan”, dijo la periodista bogotana, con risa nerviosa.