Diana Ángel se considera una mujer con todas las cualidades para encontrar a un excelente hombre que quiera acompañarla sentimentalmente, pero parece que el poco tiempo libre que tiene no le ha permitido desarrollar relaciones tan duraderas como ella quisiera.

Sin embargo, en una entrevista para Teleamiga, Ángel confesó que no tiene afán de encontrar a una persona, sobre todo porque ahora mismo está dedicada a su trabajo y no quiere, ni necesita, a alguien que la limite.

Diana Ángel está enamorada y presumió de quien la tiene loca

Confesó que sí está enamorada, pero no de un hombre específicamente, sino de su gato Pity, que la ha conquistado con su pelaje blanco y sus ojos claros.

"Cuando uno se enamora, se enamora y no hay reversa", escribió la actriz en la publicación.

Varios seguidores le escribieron y elogiaron a su mascota, a la que trata como el rey de la casa después de su hijo.

Diana Ángel habló de ‘La casa de los famosos’ y lo que espera no olvidar

A pesar de que Ángel ya tiene mucha experiencia en la televisión, es la primera vez que se somete a una inmersión de este tipo, por lo que le toca afrontar un reto adicional: tener una cámara 24 horas del día.

Es precisamente este tema lo que más le da miedo, pues confesó que espera no olvidar que tiene a una persona grabándola todo el tiempo para no decir o hacer cosas que no debe.



