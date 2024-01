Diana Ángel inició 2024 con un reto muy grande en la televisión nacional. Lleva en el medio desde 1995, pero aseguró que los planes de este año la someterán a vivir situaciones que nunca imaginó.

Al lado de Martha Isabel Bolaños, Ángel fue una de las escogidas para ingresar a ‘La casa de los famosos’, en donde varias figuras públicas convivirán durante un tiempo en el mismo espacio y tendrán que enfrentarse entre ellos.

Diana Ángel habló de ‘La casa de los famosos’ y lo que espera no olvidar

Una inmersión de este tipo conlleva muchos retos, empezando por mantener un buen ambiente dentro de la casa. Sin embargo, hay una sola cosa que preocupa a Diana Ángel por encima de todo:

“A mí me ha tocado adaptarme a todos los cambios y eso significa entender que este medio ha cambiado y que yo también he estado sumergida en el de la mejor manera. Yo he capoteado todo, por ejemplo, cuando los canales eran públicos, luego los canales se volvieron privados, luego todos los canales abrieron plataformas”, empezó diciendo la actriz.

“Pero lo que va a pasar en ese ‘reality’ sí me parece que va a ser muy extraño porque tener cámaras las 24 horas del día, eso a mí nunca me había pasado. Aquí voy a tener unas cámaras encima, que a veces yo siento que espero que no se me olvide que están ahí, que sea consciente”, terminó por confesar.

Lo que más genera susto es, precisamente, la pérdida de privacidad y lo que las cámaras puedan captar en cuanto a comentarios por parte de los famosos.

