Todos en el Desafío saben que es poco estratégico sentenciar a ‘Olímpico’ para enfrentarlo en un duelo a muerte, porque ello puede implicar una eliminación.

A pesar de que el equipo ‘Beta’ fue el triunfador en la prueba de sentencia y bienestar, Andrea Serna fue muy clara y apuntó que cualquiera podría ser el amenazado para enfrentar a ‘Pipe’ en la ‘muerte’.

Un hecho que marca la diferencia en el equipo azul es que la mayoría era de ‘Omega’ y las lealtades no están tan definidas. Además, enfrentar a ‘Olímpico’ es un lapo que nadie se quiere dar en el programa de Caracol Televisión, pues la paliza que recibieron en una de las pruebas recientes fue lapidaria.

‘Madrid’, una de las mujeres que hizo parte de ‘Omega’, le expuso la posibilidad a Karen de que ‘Pipe’ sentenciara a Esteban para tener un rival más fácil en la prueba de eliminación.

Karen se mostró reacia desde el comienzo, y ‘Madrid’ le explicó que era más conveniente para su amigo enfrentar a Esteban. Además, la potestad se sentenciar era de ‘Pipe’, por lo que la tensión siempre estuvo presente.

Además, expuso que la relación se dañaría con Juan Manuel, líder de ‘Beta’, y eso pondría en riesgo a las mujeres.

Luego, siguió con su llamado de atención a su gran amigo: “Yo te digo: enfréntate a ‘Olímpico’. Sentenciar a alguien del equipo me parece muy hijue… y yo me mantengo en mi posición, no me importa que estés tú ahí”.