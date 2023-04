Este lunes se llevó a cabo un nuevo desafío de sentencia y bienestar, en el que tres hombres y tres mujeres de cada equipo se enfrentaron en el ‘box’ azul (pruebas de agua).

Aunque Gamma inició con cierta ventaja por la rapidez de ‘Black’, Alpha se recuperó y terminó como el equipo vencedor del día; Gamma fue segundo y Beta tercero.

Una vez todos los equipos llegaron a sus respectivas casas comenzaron a hacer un balance de lo hecho en la competencia. Sin embargo, en Alpha aprovecharon para hablar de uno de sus contrincantes, quien se ha visto involucrado en diferentes conflictos dentro del programa.

‘Desafío the box’: qué estrategia tendría ‘Black’

Mackarthur fue quien puso el tema sobre la mesa y narró el diálogo que sostuvo con el capitán de Gamma.

—Cuando terminamos la prueba me senté en la baranda y ‘Black’ se me arrimó y me dijo: “Yo quiero el chaleco” [de sentencia]— mencionó.

—Algo así me dijo también— agregó ‘Sensei’.

—Yo me hice el loco y él tenía como unas cortadas en el brazo y le pregunté si se había cortado y volvió y me dijo: ‘¿Si me escuchó?’. Yo le dije que iba a hablar [con el equipo]. Luego me dijo: ‘Yo quiero el chaleco, pero yo no quiero ganar, quiero perder porque me quiero ir’— continuó Mackarthur.

El aparente deseo de ‘Black’ no fue del todo convincente para los otros competidores de Alpha, quienes inmediatamente expresaron su disgusto por la actitud del participante.

—Que se lo ponga él mismo ¿Por qué lo mandaron para acá y no se lo dejaron a él?— cuestionó ‘Rapelo’

—¿Eso se puede hacer?— preguntó Aleja.

—Claro, usted misma se puede sentenciar— contestó Sensei.

‘Rapelo’ pidió la palabra y trató de descifrar la estrategia que está usando ‘Black’, por lo que se mostró molesto del juego que quiere hacer en el programa.

“Me estoy dando cuenta que quiere jugar con cada uno y dar pesar”, “es bipolar”, “él está muy inestable”, “quiere pensar que se puede ir por una pelea que tuvo allá en Gamma”, “es una estrategia”, “luego va a muerte y la da toda”, “desestabiliza a todo el mundo”, “y eso que es el capitan”, “si el capitán está mal, el barco se hunde”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon en Alpha.