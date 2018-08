Y es que tras la fusión, ‘Pantera’ dio unas declaraciones en las que aseguró “tenemos algo”, haciendo referencia a su relación con Marisol y la cercanía que se ha visto entre ellos.

No obstante, segundos después apareció la concursante afirmando “solo somos amigos”, ya que incluso ella tiene pareja fuera del ‘Desafío’.

Eso no solo generó burlas de televidentes que vieron llamativo que ‘Pantera’ fuera el ejemplo de ese dicho de “somos novios, pero ella no lo sabe” o de las llamadas ‘friendzone’, sino críticas contra la actitud de Marisol, porque hay quienes consideran que ella dice no tener nada con su compañero, pero sí lo ilusiona, como se puede leer en los siguientes trinos:

Pero y si pantera dice la verdad? Recuerda que solo pasan 1 hora en el desafío y ellos conviven 24 — Leonardo Nova. (@leonardo_jce) August 15, 2018

Exacto! Él que está tan entusiasmado es porque ella le da alas, pero luego viene y delante de las cámaras dice que no. — Leonardo Nova. (@leonardo_jce) 15 de agosto de 2018

Me encanta lo teorico-práctico que este desafío

Shadi dice que las niñas juegan a dos bandos por sentirme vulnerables

Marisol: yo no estoy con Pantera, solo quiero protegerme #DesafioSuperHumanos — Liz 🇨🇴 (@bayernftchelsea) August 15, 2018

Cuando veo lo convencido que está Pantera con Marisol JAJAJA. #DesafioSuperHumanos pic.twitter.com/HmSzTuCdos — Jhon. (@Buesaquillo05) August 15, 2018

😂😂 si q pesar, al principio pensaba q el se había ilusionado solo pero ya veo q ella le tuvonq haber dado als para q el este tan tragado, pobre, se pueden hacer las estrategias q se quiera pero no jugar con los sentimientos de los demás — Lorenita 🇨🇴 (@lorenita_velez) August 15, 2018

Alguien quiere pensar en la supuesta novia de Pantera viendo todo eso con demás conocidos? #DesafioSuperHumanos — 🇨🇴 (@normalouise6) August 15, 2018

Cabe recordar que antes de esto ya se habían registrado situaciones parecidas entre ambos concursantes, y en esas oportunidades igualmente se generaron varios comentarios en redes.

“‘Pantera’ deje de estar mendigando y rogando por amor, ya le dijeron que no, dé un paso al costado y menos estar así por alguien que no le da ni la hora”, escribió un usuario hace unos días, mientras otros le dijeron, bromeando, que se enfocara en ganar el reality no solo por honor, sino por ‘amor’.

“‘Pantera’ si se gana el ‘Desafío’ hay sí Marisol le para bolas 😁”, expresó una televidente.

Aquí esos trinos viejos sobre las pasadas enviadas a la ‘friendzone’ al mencionado concursante:

Pantera todavía está esperando tener algo con Marisol, pero si no es así, sabe que la amistad siempre va a permanecer https://t.co/W81MD7hmek pic.twitter.com/mBfvSA3BTU — El Desafío (@DesafioCaracol) August 10, 2018

Pantera ahorre no gaste la pólvora en gallinazo Marisol no te quiere — Maria contreras (@Mariaco79631816) 10 de agosto de 2018

Pantera sigue luchando por marisol — Ingris cuevas♡ (@INGRISCUEVAS) 10 de agosto de 2018

Pantera deje de estar mendigando y rogando por amor, ya le dijeron q no, de un paso al costado y menos estar así por alguien q no le da ni la hora. — javi javi (@javobta) 10 de agosto de 2018

Noo eso DIGALE ¿Amigos para que Maldita Sea? — Eunice Yepes (@Eunice_Yepes) 10 de agosto de 2018

Marisol le deja claro a Pantera que no quiere nada con él, pero al menos seguirá brindándole su amistadhttps://t.co/W81MD7hmek pic.twitter.com/pKWFD9FXmo — El Desafío (@DesafioCaracol) July 20, 2018

Pantera si se gana el desafío hay si Marisol le para bolas 😁 — mary castrillon (@210marilu) 22 de julio de 2018

Jajaja costeño muy salado — Ricardo (@Ricardo02342450) 20 de julio de 2018

este mucho si es gafo ..una mujer como marisol es inalcanzable jejeje — Demetrio Jose Gil Torres (@demetrio_admin) 20 de julio de 2018