Laura se fue a vivir junto a su familia a tierras ibéricas desde el año 2000, lo que la alejó de la ‘pantalla chica’ colombiana. En España, la recordada ‘Pilarica’ continuó sus estudios escolares, vivió un tiempo en las Islas Canarias y se siguió formando como actriz tomando clases de teatro, según le contó al programa ‘La Red Caracol’.

La actriz se fue a vivir a Madrid cuando terminó el colegio con la idea de consolidar su formación como actriz y encontrar trabajo en ese campo. Sus planes salieron como quería y Laura hizo teatro en inglés, actuó en varios cortometrajes y películas.

Sin embargo, no todo fue perfecto para ella pues cuando quiso encontrar trabajo en televisión, no encontró las puertas abiertas. “Me presentaba para personajes de latina y para el imaginario español yo no tengo perfil de latina. Ellos me decían que parecía más malagueña o andaluza”, recordó Laura.

Hace poco la actriz volvió a Colombia para montar una compañía de teatro en inglés para niños y volver a actuar en la televisión nacional. Laura le confirmó a ‘La Red’ que pronto se dará su regreso a la ‘pantalla chica’: “Estoy tratando de hacer ‘castings’ y ya me salió un programa de televisión donde me podrán ver dentro de poco”.

Acá puede ver la entrevista completa de Laura Rojas Godoy con el programa de entretenimiento del Canal Caracol: