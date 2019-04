View this post on Instagram

Así dice el Señor Todopoderoso: “Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros.” Zacarías 7:9-10 🙏🏻🙌🏻💫✨ Confío en Dios y en su palabra. Ya lo peor pasó 〽️👨‍👩‍👧