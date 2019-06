Lo que parecía un rumor fue tomando forma entrada la noche, cuando aparecieron las primeras imágenes y hasta un video tipo ‘paparazzi’.

‘Becks’ sorprendió a propios y extraños en el local de la zona rosa de Bogotá entrando al restaurante Andrés DC. Las pocas fotos fueron comentadas por algunas de las fanáticas destacando que no estaba con su esposa, Victoria Beckham, pero sí aparece con otra mujer.

Este es el video, en el que otra de las personas que lo avistó parecía no creerlo, pero también detalló que fue muy poco lo que los guardaespaldas le permitieron siquiera verlo o acercarse:

Estoy a lado de David Beckham en un restaurant en Colombia y mi celular tiene la peor resolución del mundo y en las fotos casi no se ve 💔 y su guardaespaldas no me dejó tomarme foto con él, pero ah qué bonito verlo, les anexo video. pic.twitter.com/wGajTjuOJ9

— Gabriela Díaz Salinas (@gabyds91) June 5, 2019