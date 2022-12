La actriz trans Danna Sultana pasó estos días de Navidad con su familia y amigos en Medellín. La paisa que viajó acompañada de su hijo Ariel se encontró viendo los tradicionales alumbrados de Parques del Río, con el presentador y experto en televisión Carlos Ochoa y en su cuenta @carlosochoatv confesó que la buscan para nuevos proyectos en la televisión de Colombia.

“Por ahí vienen sorpresitas estamos en negociaciones, te doy una pista ‘reality’, novela, es que no me dejan ir yo trato de irme de Colombia pero igual me jalan, Danna ven aquí”, declaró ella.

(Vea también: Amigo de Andrea Valdiri y Felipe Saruma destapó verdad de los famosos tras grave accidente)

Ochoa la cuestionó si participará en la nueva versión de ‘Masterchef Celebrity‘ que prepara el canal RCN para 2023 y estás fueron sus declaraciones.

“Me le mido para hacer un plato bien boricua, les traigo la receta de Puerto Rico”.

En versiones anteriores del ‘reality’ participaron mujeres trans como Endry Cardeño e Isabella Santiago que generaron polémica y llamaron la atención del los espectadores subiendo el rating para el canal RCN.

Danna habló también de su hijo Ariel, que tuvo con el puertorriqueño Esteban Landrau, quien no pudo acompañarla en su viaje a Medellín. El pequeño ya tiene 2 años y medio pero está tan grande que usa ropa de niños de 4 o 5 años.

Todos se reunirán para celebrar la llegada del año nuevo con las tradiciones de los dos países, en Estados Unidos con la familia de Esteban, mientras que en redes el muestra su cambio radical cuando esperaba a Ariel como un papa trans.

(Lea también: Sebastián Caicedo se quedó con adoración de Carmen Villalobos; ella se mostró desconsolada)

Mientras se logra la negociación para participar de algún proyecto televisivo Danna Sultana sigue realizando shows musicales en Puerto Rico y Estados Unidos y con Esteban se turnan el cuidado de su hijo Ariel.

¿Danna Sultana estará en ‘Masterchef’?