La pareja de Danna aseguró en una transmisión que el pasado “11 de junio le escribieron” de parte de Calderón, pues querían invitarlo a un Instagram Live con ella, que les daría reconocimiento y los verían alrededor de 115.000 personas en vivo.

“A nosotros no nos interesa. Los seguidores no nos dan de comer”, agregó Esteban, y explicó que junto con Sultana lo único que buscan es dejar un mensaje de inclusión y de transformación, pues quieren visibilizar a la comunidad trans, no figurar.

“Comediantes y para ganar seguidores, no nos interesan”, dijo Sultana y su pareja, que pronto dará a luz, confesó que ni siquiera contestó el mensaje. Al parecer, la pareja evitó la conversación en vivo con Yina porque ella “no es una mujer que tenga comportamientos correctos”.

Danna también mencionó que, aparentemente, Yina se habría ofendido ante su negativa y aclaró: “Si su ofensa es un no, pues no, no va a tener a mi novio invitado a un ‘live'”.

Debido a la justificación de los futuros padres, varios seguidores empezaron a dejarles comentarios negativos, aunque otros entendieron su disgusto, puesto que recordaron que Calderón le hizo una entrevista a dos mujeres trans.

“Cómo tú le vas a preguntar de qué tamaño tiene el pene, es una falta de respeto para las personas trans”, justificó Esteban, y Sultana recordó el agarrón que protagonizó Yina con Manuela Gómez en Medellín, y el por qué la expulsaron del ‘reality’ de RCN.

Ante lo dicho por los modelos, la ‘influenciadora’ aseguró que no los conoce y que seguramente los intentaron contactardesde una cuenta falsa, pues cuando invita a alguien siempre lo hace ella misma y desde su perfil.

Aquí, el video que fue rescatado por una cuenta de chismes: