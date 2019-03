“He hablado con mucha gente que me dice que cuando pierdes a alguien que tu amas, ellos se comunican a través de los sueños”, contó la joven antes de detallar el que ella tuvo con su hermano, que murió luego de recibir una bala en medio de un caso de fleteo en Medellín, el pasado 7 de febrero.

“El sueño que yo tuve es diferente a todos los sueños que he tenido en toda mi vida […] Fue una sensación diferente de lo que he sentido y me trajo mucha paz. Anoche estaba soñando que yo y mi familia estábamos en el aeropuerto, nos íbamos de viaje, y Fabio llega. En este sueño toda mi familia estaba allá, pero yo era la única comunicándome con Fabio […] Lo estoy abrazando y él riéndose. Yo decía ‘por favor, no me dejes, no te vayas’, y él dijo ‘Dani, no te preocupes yo estoy aquí, yo siempre voy a estar aquí. Solo porque no me ves no significa que no estoy aquí, ¡yo estoy aquí! y estoy feliz’”.

En el encuentro que tuvo con Legarda en el sueño, Daniela le preguntó varias cosas que rondan la cabeza de muchas personas en vida: “Le dije, ‘tengo unas preguntas para hacerte, ¿puedo hacerlas?’ Y él me dijo ‘sí, pero rápido, porque solo tengo 10 minutos aquí y debo irme’”.

A continuación, las dudas que el intérprete le despejó a su familiar:

“¿Por qué has salido en los sueños de todos, excepto en los míos?” , le preguntó Daniela. “Él se empezó a reír mucho: ‘no es tan fácil salir en los sueños de personas. Me preocupa que los voy a asustar, yo no quiero que ustedes se asusten cuando me vean’, y yo le dije ‘no, no nos vamos a asustar’. Me dijo que también me ‘estoy tratando de acostumbrar a esta nueva vida. No puedo estar viniendo todo el tiempo. Y tampoco me gusta estar separado de Dios por mucho tiempo, no me gusta estar acá por mucho tiempo’”.

“Le pregunté ‘¿el cielo es real?’ , y él me dijo ‘sí, claro, el cielo es real y es hermoso’. Luego le dije ‘¿tú vives allá?’, y él dizque ‘sí, ahí es donde yo vivo, Daniela, y es hermoso, es una felicidad que no te puedes imaginar’. Todo este tiempo que él está respondiendo, se está riendo”.

“Yo dije ¿has conocido a Dios? Y él me dijo ‘sí, Dios es tan bacano, él es muy bacano, ‘Dani’. Yo siempre he caminado con Dios y ahora camino con Dios más’. Él tenía un tatuaje que decía ‘camino con Dios’. Él dijo ‘sí, yo amo a Dios, yo estoy con él todos los días. Dios es muy bacano, Dios es mi parcero’”.

“Dije, última pregunta, algo que me está diciendo mucha gente desde que te fuiste: ‘ ¿si yo te diera la opción de regresar a este mundo y volver a la vida cómo era antes, qué dirías?’ Él se empezó a reír y me dijo ‘No. Yo no regreso. Yo amo el cielo, amo estar con Dios, estoy tan feliz’.”

“Fue increíble ese sueño. Era como mi despedida con él. Finalmente pude hablar con él y me pudo contestar todas las preguntas”, reflexionó la joven ‘youtuber’, antes de contar que tanto ella como su familia ven a una psicóloga desde la muerte de Legarda, y que ella les dijo que tienen “que rezar por él y rezar para que toda la transición pase muy bien [entre esta vida y la otra], que él se apure y esté donde debe estar. Por esa razón, Daniela le dijo a su hermano “que te puedes ir y puedes estar relajado. Nosotros vamos a estar bien. Estamos con la familia y vamos a estar bien. Por favor, vete, vete”.

“Fue tan hermoso. Me siento tan bendecida de haberme conectado con mi hermano de esa manera. Nos duele mucho lo que pasó, pero cosas así, sabiendo que está con Dios, nos hace sentir mucho mejor”, añadió Daniela sobre el duelo que viven los Legarda.

“Ahora tenemos el ángel más hermoso en el mundo cuidándonos”, finalizó.

En el video, Daniela detalló que ella no es la única que ha soñado con el reguetonero; su hermana lo hizo la misma noche en que el joven músico murió; Luisa Fernanda W también tuvo una experiencia de ese estilo; la mamá de Legarda lo vio riendo en un corto sueño hace un par de días; y a amigas de ‘Dani’ también se les ha aparecido mientras duermen.

Todo el relato se puede escuchar en el siguiente video: