View this post on Instagram

Si tengo celulitis y que?! Me encanta mi cuerpo! 😜✌️ ••••• Yes I have cellulite and who’s cares?!? I love my body?!? LOVE YOURS!!! 🥰 who else loves their body? / quien mas ama su cuerpo!? 🙋🏼‍♀️💕 #LoveYourself