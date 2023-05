A través de sus historias en Instagram y un par de fotografías, la ‘influenciadora’ mostró lo que ha sido, con ayuda de sus allegados, volver a sumergirse en el mar y las aventuras que ha vivido en su estadía en el lugar.

Según las imágenes, todo ha transcurrido con tranquilidad y de la mejor forma, excepto un hecho que ocurrió en la mañana del 21 de mayo, pues Daniella fue víctima de un cangrejo que decidió escabullirse en sus zapatos.

La pinza del animal estaba incrustada en uno de los dedos de la mano de Daniella y se podía percibir el dolor que sentía, por sus gritos y respiración acelerada, pues era tanto que, incluso, llegó a pensar y dijo: “Me va a amputar el dedo”.

Aunque varias personas intentaron auxiliarla de distintas formas, como intentando separarlo a la fuerza, cortándole una de sus pinzas, fue un habitante de la isla quien pudo colaborarle a la celebridad.

El hombre, a pesar de ser alérgico al animal, con sus propios dientes mordió la pinza y logró soltarla de la mano de Álvarez.

“El cangrejo cuando muerde no suelta. Este hombre me salvó, aún y siendo alérgico al cangrejo, me ayudó. Esa es la técnica”, compartió.