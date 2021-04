En la mañana de este viernes, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, fue objeto de burlas por un mensaje que publicó en Twitter en el que expresa sus condolencias a la reina Isabel por el fallecimiento del príncipe Felipe.

A los tuiteros les causó gracia que el funcionario hiciera público su pesar en un tono muy cercano a la reina, a quien muy pocos presidentes y líderes del mundo conocen personalmente.

En su mensaje, Andrés Barreto asegura que tiene sus “pensamientos y oraciones” con el pueblo británico, la Familia Real y Su Majestad la reina.

A la publicación del superintendente de Industria y Comercio, uno de los primeros en reaccionar fue Daniel Samper Ospina, que se mofó y sugirió que la tristeza de Barreto es porque tiene una gran amistad con la familia real.

Este es el trino del líder de la SIC:

My thoughts and prayers are with the British people, the Royal Family and HM The Queen, in this sad moment as we mourn the death of HRH the Duke of Edinburgh, the world's longest serving consort and a man who devoted his life to public service. 🇬🇧 @UKinColombia @CMAgovUK pic.twitter.com/XtuqPVdQNJ

— ANDRÉS BARRETO (@andresbarretog) April 9, 2021