Y para hacerlo, ‘el Cangri’ publicó un video en su cuenta de Instagram dedicado a su esposa Mireddys, que lo ha acompañado desde muy joven.

Las imágenes son un montaje de algunos de los miles de momentos que han compartido desde que eran adolescentes, mientras él recita de fondo unas emotivas palabras para ella.

(Le puede interesar: Daddy Yankee ayudó a Chyno Miranda pagando lujoso apartamento en su rehabilitación)

En el texto que acompaña su publicación, el cantante boricua —máximo exponente del género del reguetón desde que lanzó ‘Gasolina’ en el 2004—, dice que su pareja fue la inspiración de su carrera y le agradece por cada momento juntos.

Daddy Yankee dedica su carrera a su esposa

Esta es la publicación que hizo uno de los artistas hispanos más importantes en el mundo, en honor al amor y a su pareja:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee)

Esta es la transcripción completa de lo que le escribió el reguetonaro a su esposa:

“Para ti mi compañera fiel.

Gracias por tu amor y tu comprensión, que cubrió todas mis fallas.

Gracias por ser mi mejor amiga en mis caídas, sin tu ánimo no me hubiera levantado.

Gracias por esperar fielmente por mí, cuando tenía que viajar para buscar el pan para todos nosotros.

Gracias por ser mi mejor aliada en todos los pasos que dimos juntos.

Gracias por tu paciencia y tu tolerancia, cuando sin darme cuenta, mi carácter se quería imponer.

Gracias por brindarme los momentos más felices de mi vida, desde que fui un adolescente hasta convertirme en un hombre.

Gracias a aquel barrio que nos unió desde la pobreza, porque en ese lugar específico encontré mi verdadera riqueza.

Gracias porque cada vez que me ayudabas, cada día que pasaba, aprendí a valorarte más.

Gracias Dios por poner a mi compañera en mi camino, sin ella no se hubiera completado nuestro destino.

Y muchas veces he leído que tuviste suerte de encontrarme en tu camino, y la gente no sabe que el afortunado fui yo, que encontró un diamante en el caserío.

Eres la canción más bonita en vida. Quiero que seas mía para siempre”.

Estas son algunas de las románticas publicaciones que Mireddys ha hecho también demostrando el amor para su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mireddys 🧡 (@mireddys)

En esta fotografía, por ejemplo, se les ve juntos desde muy jóvenes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mireddys 🧡 (@mireddys)

Yankee, que con un doblete de conciertos en Miami (Florida) los pasados 21 y 22 de diciembre dijo adiós a los escenarios internacionales de ‘La Última Vuelta Legendaddy Tour’, comienza a despedirse también de una trayectoria de 20 años.

Lee También

Al homenaje a su esposa, también le sumó un agradecimiento a sus fanáticos, y a todos los que siguieron y apoyaron su carrera artística, en un video que recogió imágenes de su exitosa gira:

“Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este genero en el más grande del mundo. Al fin veo la meta. […] Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el principio desde los comienzos del reguetón”.

Este es el ‘reel’ que publicó en su perfil de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee)

(Le puede interesar: Daddy Yankee: ¿Bad Bunny será su sucesor?)



¿Cuándo es el último concierto de Daddy Yankee?

Hasta ahora, ‘La Última Vuelta Legendaddy Tour’ ha tenido 85 conciertos con los que llegó a 45 ciudades y más de 1,8 millones de entradas vendidas en todo el continente americano.

Su última gira mundial la despedirá con una inolvidable tripleta de presentaciones los próximos 6,7 y 8 de enero de 2023, en el estadio Hiram Bithorn, de su natal Puerto Rico.