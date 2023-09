Peso Pluma es uno de los artistas más famosos del momento, y es por ello que muchos quisieran tener una presentación privada, y gracias a José Ángel Ledesma Quintero más conocido como ‘El Coyote‘, cantante de música regional mexicana, es que se sabe el costo de tener a ‘Doble P’.

(Vea también: Peso Pluma contrata más equipo de seguridad tras amenazas de muerte)

Fue el cantante ‘El Coyote’ quién reveló en una pequeña entrevista cuanto cobraría el intérprete de ‘Ella Baila Sola‘ por dar un concierto privado; además de asegurar que ahora mismo es Peso Pluma quién “trae la batuta ahorita”.

A pesar de que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre completo de Peso Pluma, es uno de los artistas de música regional más importante, no ha recibido este año nominación alguna en los Latin Grammys 2023.

¿Cuánto cobra Peso Pluma por un show privado?

Fue José Ángel Ledesma Quintero durante una entrevista que comentó que Peso Pluma cobraría más de 18 millones de pesos por concierto privado. Esto lo sabría el cantante de primera mano, pues asegura que deseaba contratarlo para un show.

Lee También

‘El Coyote’ reveló que su hijo de 13 años es un gran fanático del cantante de corridos tumbados, por lo que contacto con el artista para pedirle un concierto en el próximo cumpleaños de su hijo, pero José Ángel se negó al final pues asegura que era un costo excesivo.

“De hecho, mi hijo acaba de cumplir 13 años y se enojó porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara…no, no le voy a pagar 20 millones de pesos porque me cante, eso es lo que anda cobrando” expresó José a los medios de comunicación.

Esto sorprendió a los medios y es que el cantante asegura que Peso Pluma cobra 20 millones de pesos para dar un concierto privado, algo que considera muy caro.