El cantante de vallenato ha hecho historia en la música del país, como aseguró Guillermo Mazorra, gerente regional de Sony Music, en una entrevista con el programa ‘La Red’ del Canal Caracol, pues en vida alcanzó a vender más de 12 millones de copias con sus discos, una cifra que no ha logrado ningún otro músico en el país.

Pero hubo un momento en el que el ‘Cacique de la Junta’ no pudo responder por sus obligaciones y su disquera lo apoyó económicamente, le adelantaron un dinero, el cual no pudo pagar en vida y Mazorra no quiso contarle al programa de cuánto se trataba.

Sin embargo, ‘La Red’ se encargó de averiguar el monto de la deuda y sus fuentes aseguraron que eran alrededor de 1300 millones de pesos, cifra que la empresa ha ido recaudando poco a poco con sus regalías, y solo después de que termine de recibir el total de la deuda los familiares podrán empezar a disfrutar de este dinero.

Además, el programa agregó que el artista, después de 5 años de su muerte, aún genera ganancias por sus composiciones, como intérprete, por venta de discos, por descargas en plataformas, y con todo, esto recauda alrededor de 1000 millones de pesos.

