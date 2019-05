Decidió entrar al quirófano para tener una transformación más compleja, a pesar que esperó 10 años del tratamiento hormonal con el fin de “hiciera su magia y tener certeza qué cambios quería realmente hacerme y a donde llegué estoy muy feliz”, confesó Cifuentes en el programa Se dice de mí.

La primera cirugía que se practicó Mara fue la de la cara y, luego, se puso las prótesis cuando tuvo suficiente espacio en su pecho para que estas no fueran “tan chiquitas”, comentó.

Su cuñada, Ana Cadavid, aseguró que “ella no es que sea una mujer operadísima de pieza a cabeza que es de pronto lo que mucha gente dice porque es hermosa” y sobre su evolución, en cuanto la apropiación de su cuerpo, indicó que “la veo mucho más segura de lo que era porque ha pasado por cosas muy fuertes”.

Sobre la posibilidad de más intervenciones, Mara con total sinceridad dijo:

“Me siento completa y siento que con otro cirugía al contrario ya no vaya a sentirme tan conforme como me siento con mi cuerpo en este momento, me siento empoderada”.