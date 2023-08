Muchos son los estrenos que llega a tener Netflix cada semana y en retrospectiva, cada mes; nosotros mismos, te los recopilamos para que sepas con qué hacer maratón en tus tiempos libres. Ahora bien, hay que hablar de números y de que hay series de las que todos en estos momentos están hablando.

Medicina Letal es un reciente lanzamiento en la plataforma que ha logrado captar mucha atención por parte del público mexicano, pero ¿De qué trata? Es una serie que retrata de una manera un tanto cruda y desgarradora la crisis de drogas con la que viven en Estados Unidos desde hace ya varias décadas.

Últimamente, se escucha mucho o se menciona mucho a los opioides, sustancias que tienen usos legales controlados, pero que un abuso de estos, puede llevar a severos problemas de salud y adicciones muy complicadas de superar.

Aun con el éxito de la serie, esta no es la producción más vista de la plataforma, este podio se lo está llevando Kimetsu no Yaiba, una producción de animación japonesa también conocida comúnmente como anime y que justo en esta semana, por fin se estrenó en la plataforma la segunda temporada.

El anime ha llegado para quedarse

Kimetsu no Yaiba es un manga y anime en el que la historia se centra en Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en un cazador de demonios después de que su familia sea brutalmente asesinada por demonios y su hermana Nezuko sea convertida en uno de ellos. Determinado a vengar la muerte de su familia y encontrar una cura para Nezuko, Tanjiro se une a la organización ‘Cuerpo de Cazadores de Demonios’.

En los últimos años, se ha visto que no solo en México, en realidad en todo el globo, ha incrementado el interés por las producciones animadas de Japón, para ejemplo, animes como Dragon Ball, Naruto, Death Note o producciones nuevas y recientes como Cyberpunk, Kimetzu no Yaiba o Attack on Titans.

Si buscas una buena historia con coreografías de pelea y animaciones espectaculares, Demon Slayer es todo lo que debes de ver.