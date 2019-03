Al finalizar la presentación, Fanny Lu y Sebastián Yatra accionaron el botón rojo, que hace voltear la silla, y empezaron a convencer al pequeño para que los eligiera como sus entrenadores.

Por ello, Sebastián le dijo al niño que había traído un guante de un “cantante universal”, haciendo referencia a Michael Jackson, y que él se lo había enviado hace años para una ocasión especial.

“Me dijo que este guante era para hundir el botón en el momento donde yo sintiera que llegaba el proximo Michael Jackson al equipo, él es el mejor artista de todos los tiempos, nos ha enseñado muchas cosas”, expresó Yatra.

Sin duda, este comentario molestó a usuarios de Twitter, pues varios aseguran que es “imprudente e inoportuno” que Sebastián lleve un guante del ‘Rey del pop’ para disuadirlos.

“Creo que no era el mejor momento para hacer una alusión a Michael Jackson, y menos en un programa como ‘La voz kids'”, “no necesitaba el guante para ser siniestro”, “cuando Yatra dice que Michael Jackson se lo mandó”, “Yatra no debería usar a Michael Jackson como gancho para llamar la atención de un niño”, “¿en Caracol no intentaron hacer filtro al asunto de Yatra vestido como Michael Jackson en una competencia de niños?”, aseguraron en dicha red social.

Finalmente, el niño decidió escoger a Sebastián Yatra como su mentor en ‘La voz kids’, y se puso el guante plateado que tanto le prometió el cantante.

Cabe recordar que en estos días han revivido las acusaciones de abuso sexual en contra de Michael Jackson, ya que se está presentando en HBO el documental ‘Leving Neverland’.

Este reportaje cuenta con testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes manifiestan que fueron violados por el intérprete cuando tenían 7 y 10 años, respectivamente.

A continuación, el momento en que Yatra habla de Michael Jackson y mensajes de usuarios de Twitter con respecto esto:

Si siente que es muy imprudente e inoportuno, recuerde que Sebastián Yatra llevó un guante de Michael Jackson a un concurso de talento infantil para persuadirlos que se queden con él. — Internet presenta: Dan. (@DanGamboaB) March 27, 2019

El problema no es que sea gay, si no que se presume pedofilo y pues eso, en un concurso donde participan niños… ES BASTANTE DESATINADO. — Ayuwoki Fi-fí (@Agustin_Vllrl) March 27, 2019

Creo que no era el mejor momento para hacer una alusión a Michael Jackson, y menos en un programa como La Voz Kids. Y lo dice alguien que lloró a mares cuando murió. — Nelson E. (@VelozaTorres) March 27, 2019

No necesitaba el guante para ser siniestro. — Diego Morales (@Chubachepech) March 27, 2019

YATRA PAPI, EL PELADO CANTO MUSICA POPULAR QUE MONDA VIENES A HABLAR DE MICHAEL JACKSON?????? — Katmandú (@vodkaynaranja) March 27, 2019

Sebastián Yatra quiere persuadir a un niño de que pertenezca a su equipo con un guante de Michael Jackson. Sebas (?) date cuenta. — Jhonny Lozano 🇨🇴 (@jhonnylozano) March 27, 2019

Venga…en caracol no intentaron hacer filtto al asunto de Yatra vestido como Michael Jackson (con toda la polémica de pedofilia que lo rodea) en una competencia de niños? — AST (@AstStark77) March 27, 2019

Si Sebastian Yatra hubiera visto ya el documental “Leaving Neverland” de HBO no estaría diciendo lo que dice ahora del guante de Michael Jackson para persuadir al niño que entre en su equipo en @LaVozKidsCo. Los que ya lo vieron entenderán. pic.twitter.com/jfz46FoMGc — Juan Camilo (@JuanCamilo) March 27, 2019

Sebastián Yatra really llevó un guante de Michael Jackson a un show de niños. — Marín. (@aquiestadiego) March 27, 2019