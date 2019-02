Luego de esto, en sus historias de Instagram, Andrea Valdiri apareció bailando el tema ‘Collar de perlas’ y escribió mensajes como: “Como pasan los años y nos coge el óxido” y “canciones del año de upa, que eran lo máximo cuando tenía 5 años”.

Además, al final de la evidente pulla dijo: “Un mensaje para ti [levantó un trapero que tenía entre sus manos] Mi amor, el que quiera bailar que baile, que presente, que cante. Nunca subestimes el talento de alguien. Haz lo que te dé la gana”.

Este es el video y una imagen de las historias:

Instagram: @andreavaldirisos

Las publicaciones de la bailarina fueron emitidas en la más reciente emisión de ‘Lo sé todo’ y Marbelle decidió darle una respuesta, también con trapero en mano.

“Mientras ella chupaba teterito yo ya estaba girando por el país con esta canción. […] Yo quiero aclarar que no soy yo la que aparece empelota en la foto, no soy yo la que tomé la foto. Ellas mismas se ponen en evidencia y después sale uno atacado”, detalló la intérprete de ‘Amor sincero’.

Además, la artista aseguró que era mejor que no entrara en la “ola de los que quieren ser cantantes y no pueden”, pues “la experiencia no pelea con la improvisación”.

Y como si estas palabras fueran poco, Marbelle le envió un mensaje de buenos deseos.

“Solamente puedo mandarte todos los mejores deseos, que sigas ganándote la vida como tú te la saber ganar. Yo seguiré ganándome la vida como lo sé hacer, que es cantando”.

La artista, que también es presentadora del informativo, recordó el hecho de que ella también ha estado envuelta en escándalos, pero que ella ha actuado de forma distinta.