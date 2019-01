“Fue un año con el que soñé toda mi vida. Gracias a todos por tanto amor y por acompañarme en esta aventura”, así inicia el pie de foto que Yatra publicó este primero de enero en un avión y sin la barba que usó durante todo el 2018.

“Voy a aprovechar para desconectarme un tiempo con mi familia y disfrutarlos al máximo… Volveremos este mes, recargados y listos para compartirles nuestro nuevo sencillo #UnAño al lado de mis hermanitos de Reik”, explica el artista paisa a sus seguidores de Instagram.

Sin embargo, fueron sus seguidores, en su mayoría mujeres, los que criticaron la decisión de quitarse la barba: “Ayyy no que vuelva la barba”, “Ahora si se parece al imitador suyo que fue a yo me llamo”, “Se me partió el corazón” y “Se cancela hasta que le crezca la barba”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Yatra en la foto.

A continuación, la fotografía y varios comentarios:

Así se veía con barba: