En medio de esa conversación con el programa, en la que también estuvo Mara, se notó que ella no estaba de acuerdo con la posición de Nicolás; aun así, manifestó que ya había superado el tema e intentó explicar por qué seguía con él a pesar de todo:

“Yo no sabía qué era la fama, para mí todo esto es nuevo, apenas estoy empezando en todo esto y una relación cuando la publicas, cuando la muestras a la luz, creo que es muy difícil, no creo que sea para nosotros. Entonces, por eso el título no se dio porque no estábamos tan, tan, seguros de qué estaba pasando, de toda la atención, de todos los medios”.