Laserna pone como un “ejemplo desafortunado” el éxito que tiene ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el Canal 1. “Uno se da cuenta que en un canal que estaba completamente apagado, la gente se voltea y lo mira”, dice, y subraya que en el horario en que es emitida esa serie “hay niños y adolescentes”, dice Laserna en entrevista con La República.

“Para eso existe la Autoridad de Televisión, que no ha ejercido el control que tiene que ejercer, no para hacer censura, sino para defender a los niños”, insiste Laserna en el diario económico. “Están violando las normas, y la ANTV debe hacerlas cumplir”.

En contraposición con ese tipo de producciones, y con los ojos puestos en recuperar la atención de los colombianos, el asesor del Canal RCN asegura que la nueva apuesta de ese canal es que “vuelva a ser familiar, como siempre lo fue, y nos queremos marginar de la actualidad novelesca, violenta y pesada”.

El artículo continúa abajo

“Yo creo que ‘El Capo’ y estas temáticas fueron tan exitosas, que se volvieron una realidad. Y no es lo que aconsejaré que se haga, porque creo que lo que necesita el país es una programación familiar. Hay una fatiga sobre el tema violento de exaltación a la delincuencia, que me parece que es trágico. En el canal analizamos que, si hay acción, va a ser para perseguir a la delincuencia y no para exaltarla”, añadió Laserna en ese periódico.

También reveló que la concentración de los noticieros, por su duración, en noticias nacionales, se está modificando. “Resulta que para RCN siempre las regiones han sido importantes, pero había una política de tener noticieros de máximo una hora”, admitió, y anunció que el noticiero de mediodía se va a extender para “dar cabida a las regiones, que de alguna manera tienen necesidad de mostrar sus problemas a nivel nacional, porque los tomadores de decisiones están aquí”.

“Hay que ir modernizando los contenidos, pero hay que hacerlo gradualmente […]. Yo creo que todos van a ir ajustándose a unos formatos más dinámicos”, dijo Laserna, y explicó el principio conocido como la hamaca, que quiere decir que el programa previo y el posterior le generan arrastre al intermedio. “Entonces, de lo que se trata normalmente es hacer algo de entretenimiento, sea novela o reality, que ‘ensanduche’ al noticiero. El noticiero no genera rating por sí mismo, por lo menos no en televisión”.