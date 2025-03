La actriz Cristina Umaña habló por primera vez de una situación que le causó un dolor profundo y una depresión postparto que pudo sanar tiempo después.

La pérdida de su primer bebé se dio tres meses antes de la llegada de su hijo Baltazar Jaramillo, fruto de su relación con su expareja, Lucas Jaramillo, así lo narró en el pódcast ‘Sinceramente Cris’ con Cristina Estupiñán.

Cristina Umaña habló de la pérdida de su bebé

Cuando Estupiñán le preguntó por qué no tuvo más hijos y si su pérdida ocurrió antes o después de Baltazar, Umaña respondió con sinceridad: “Fue antes de Baltazar, pero mira, no creas, yo no estaba pensando en ser mamá. En esta carrera todo pasa muy rápido, hay muchos viajes, compromisos y no me lo soñaba mucho. Fui nómada y muy viajera”.

Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo, su instinto maternal comenzó a despertar: “Llega un momento, como a los 30 años, donde el reloj biológico te empieza a decir ‘quiero ser madre’. Me encontré con un hombre que también deseaba ser padre y todo surgió sin pensarlo demasiado”.

Fue entonces cuando vivió la dolorosa pérdida: “Tuve una pérdida tres meses antes de Baltazar y experimenté una depresión postparto, un tema que te supera y que es completamente hormonal”. A pesar del dolor, esta experiencia le dejó una gran enseñanza: “Me ratificó que yo quería ser madre”.

Finalmente, cuando llegó su hijo Baltazar, no tuvo dudas: “No me lo negué ni un minuto y me gocé el embarazo”. Durante esa etapa, continuó trabajando en importantes producciones, incluyendo una película en Cartagena y la serie Capadocia en México, donde recibió apoyo de su equipo.

Para Umaña, la maternidad es una experiencia única: “La conciencia de dar vida es algo divino, real. Es lo más hermoso del mundo, pero también es doloroso, da miedo y es invaluable”.

