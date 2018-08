“A mí siempre me gustó su inteligencia, yo no podría estar con un bruto. Entonces me gustaba que me entretenía, me gustaban las historias que me contaba, me parecía un chico súper pilo, se leía unos libros de historia. Entonces yo aprendía con él todo el tiempo”, confesó Yepes en su diálogo con el programa de entretenimiento del Canal Caracol.

La actriz volvió a aclarar, como hizo desde hace más de dos meses cuando se supo que fue novia de Duque, que su relación amorosa fue muy inocente. “Después de esa amistad nos volvimos ‘noviecitos’. Fue un noviazgo muy bonito, muy inocente, de adolescentes. A mí me cuidaban mucho, entonces yo no salía tanto”.

El artículo continúa abajo

Yepes y Duque se conocieron en un prom del colegio Rochester, en el que estudió el ahora presidente electo. Su amistad empezó porque ambos eran paisas y se acompañaron mutuamente ante las críticas que recibía ella de sus compañeras de colegio por no ser bogotana.

En una entrevista que dio a Caracol Radio a mediados de mayo, la actriz aclaró que su noviazgo con Duque fue tan inocente que no pasó de piquitos en la boca. Cuando Darío Arizmendi le preguntó si ella había tentado al político, la artista respondió con contundencia:

“Con decirte que no pasó de un piquito en la boca. De ahí no pasó. Éramos muy chiquitos y a mí me cuidaban mucho mis papás. Entonces, pues no pasó a mayores”.

Ambos dejaron de verse luego de que su corto noviazgo terminara. Por eso, ella sostiene que “no sabe nada de él ahora”. Esta es la entrevista completa que María Fernanda Yepes le dio a La Red Caracol: