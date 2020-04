La artista colombiana, que volvió a dar positivo para COVID-19 en una segunda prueba que se realizó a mediados de este mes, aseguró en dicha red social que se realizó otro test, pero que no pudo usar el ascensor por culpa de sus vecinos que la discriminan por tener esta enfermedad.

Danna manifestó que para hacerse este examen tuvo que bajar y subir cinco pisos con su “problema de pulmones”, y que había llegado “asfixiada por tanta escalera”.

Hace dos días, la actriz de ‘Pasión de gavilanes’ confirmó en esa misma red social que era “acosada” por sus vecinos, y que en estos momentos de crisis es que se conoce realmente a las personas.

“Enfermo de COVID no implica que estés muriendo. Para que todos tengan la calma. Enfermo de COVID implica síntomas, o hay pacientes asintomáticos, en mi caso”, aseguró García en una transmisión en vivo rescatada por la cuenta en Instagram del programa ‘El Gordo y la Flaca’.

A continuación, los tuits de Danna García denunciando el acoso:

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras.

— Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020