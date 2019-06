La artista, una de las representantes más importantes del jazz y blues en el mundo, hará su presentación el próximo 2 de diciembre en el Movistar Arena. El anterior ‘show’ que dio en territorio colombiano fue el 30 de noviembre de 2012.

Jones recientemente lanzó ‘Begin Again’, una colección de sencillos que abarca siete canciones eclécticas grabadas el año pasado, en donde se incluyen colaboraciones con Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, y Brian Blade. El disco tiene desde experimentos electrónicos hasta baladas acústicas de folk y canciones de soul.

Aunque seguramente tocará los temas de su último trabajo, no faltarán los éxitos que la hicieron famosa en todo el mundo, como ‘Don’t Know Why’, ‘Sunrise’ y ‘Come Away With Me’.

Estos son los precios de la boletería. La preventa con los bancos del Grupo Aval será entre el 3 y el 5 de julio.

BOX: $500.000*

Platea (Sección A): $379.000*

Platea (Sección B): $349.000*

Platea (Sección C): $299.000*

Segundo nivel (202-205, 215-218): $259.000*

Segundo nivel: (206-214): $169.000

*Aplica costos de servicio de Tuboleta.

Move Concerts

La edad mínima para el ingreso es 18 años y las puertas se abrirán a las 7:00 p.m.