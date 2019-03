Aunque siguen activos, no es un secreto que son una banda que está viva, especialmente, en el corazón de las generaciones nacidas en los años 80, pues no sacaban nada nuevo desde hace 25 años.

El concierto de Caifanes será el próximo 15 de junio y tendrá boletería en tres localidades distintas: Platea, Piso 2 y Piso 3.

A partir del 26 de marzo los clientes de los bancos del Grupo Aval podrán disfrutar de un descuento del 20 % en aforo limitado (750 para Platea, 950 para Piso 2 y 950 para Piso 3) por un tiempo específico desde el 26 de marzo a las 9:00 a.m. hasta el 29 de marzo 9:00 a.m.. La boletería al público general estará disponible a partir del 29 de marzo a las 9:01 a.m., todo a través de TuBoleta.

Páramo Presenta

Caifanes fue el grupo de rock más importante de México y mantuvo ese rótulo por años. Más de 3 millones de discos vendidos y un regreso en 2011 que convocó más de 60 mil personas en tres Palacios de los Deportes agotados en el DF, prueban el tamaño de esta agrupación.

Su historia en Colombia fue fundamental. En 1995 los mexicanos se embarcaron en una gira por nuestro país que los llevó a Manizales, Pereira, Medellín, Bucaramanga y Bogotá junto a Aterciopelados. Estaban en la cresta de la ola de su carrera, pero la banda se separó. Pasaron 17 años hasta que el Festival Estéreo Picnic 2012 los trajo como ‘headliners’ junto a MGMT y TV on the Radio.

En esta nueva visita, Caifanes presentará ‘Heridos’, la canción que estrenó el 8 de marzo.