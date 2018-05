La imagen fue compartida en Twitter por el actor de 55 años, quien simplemente escribió #Día1 para acompañar la fotografía que lo muestra mirando una aeronave mientras sostiene un casco en su mano.

Sobre la foto, aparece la frase “Feel the need” (siente la necesidad), que como recuerda The Huffington Post, es parte de una de las líneas más famosas de la película de hace 32 años, “I feel the need, the need for speed” (siento la necesidad, la necesidad de velocidad).

El estreno de la cinta está previsto para julio de 2019, pero mientras tanto, los más fanáticos celebran con trinos que ya esté andando el proyecto.

“Maverick está de vuelta bebé”

¡Sí!

“Oh sí, regresamos a la zona de peligro, bebé”

“Emocionado no es una palabra suficientemente fuerte”