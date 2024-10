Karen Martínez es reconocida por sus papeles en diferentes producciones, como ‘El cartel de los sapos’, y por ser la esposa de Juanes, que antes tuvo un noviazgo con Tatiana de los Ríos.

Lo que muchos no recuerdan es que la cartagenera participó en el reinado nacional representando a su ciudad, cuando tenía 20 años. De ella no se habló mucho en ese evento, pues todas las miradas las acaparó Carolina Cruz, hoy presentadora de ‘Día a día’, que era la gran favorita, aunque no ganó.

No obstante, Martínez se destacó por su belleza, carisma y buen manejo de la pasarela. En este video se aprecia cómo lucía en esa época:

El reinado fue un impulso para la carrera de la modelo, pues después de esa experiencia empezó a actuar. Precisamente por ese trabajo conoció a su esposo, del que casi se separa por una crisis matrimonial, y al poco tiempo quedó embarazada de su primera hija.

Quién fue Señorita Colombia en 1999

La ganadora del certamen en el que concursaron Karen Martínez y Carolina Cruz fue Catalina Acosta, que posteriormente se radicó en México con su esposo e hijos.

Ahora, la exreina está dedicada a su hogar y de vez en cuando aconseja a sus seguidores, a través de redes sociales, sobre el bienestar y la salud.

