‘Gangnam style’ pretendía ser un producto dirigido exclusivamente al público surcoreano, pero acabó convertida en un fenómeno viral en varios países y en uno de los hitos del fenómeno ‘Hallyu’, la llamada ola de la cultura popular surcoreana.

Luego de superar a finales de noviembre de 2012 al tema ‘Baby’, de Justin Bieber, como el vídeo más visto en la historia de Internet, la canción de Psy tardó apenas 24 días más en sumar casi 200 millones de visualizaciones hasta superar la marca de los 1.000 millones.

El humor de la canción, que se burla de aquellos que buscan imitar el estilo de vida ligado al exclusivo distrito de Gangnam, en Seúl, o su coreografía, que incluye el famoso paso del ‘trote a caballo’, son algunas de las claves del frenesí que desató este simpático video.

La exitosa canción abrió la puerta a que muchos grupos de K-Pop emplearan la web propiedad de Google para promocionarse por todo el mundo. Blackpink, la banda femenina fundada en 2016, son ahora mismo el perfecto ejemplo de esta tendencia, ya que son el grupo musical con mayor número de suscriptores en YouTube.

Park Jae-Sang, nombre verdadero de Psy, logró una fama que no esperaba pero que recibió con los brazos abiertos. Sn embargo, la misma le pasó factura. El estrés por su carrera lo llevó a desarrollar adicción por el alcohol.

Hace unos años, en una entrevista con el Sunday Times, contó que es alcohólico: “Si estoy feliz tomo, si estoy triste tomo, si hay sol tomo, si hace frio tomo, si hace calor tomo”.

“Después de ‘Gangnam Style’ yo era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente”, expresó.