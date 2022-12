El mundo de la música despidió al grande de la salsa, Lalo Rodríguez, quien falleció a la edad de 64 años. El puertorriqueño fue encontrado sin vida frente a un edificio de la zona de Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

Las autoridades de esta localidad, revelaron que recibieron una llamada de emergencia alertando del hallazgo y, luego de trasladarse al lugar de los hechos, un familiar confirmó la identidad del difunto.

“Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez”, dijo al respecto en su cuenta de Twitter el cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

Frente a las causas del deceso, el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles, por lo que se espera el resultado de la autopsia para determinar cómo falleció.

Casi no graba su más grande éxito

Aunque su carrera estuvo llena de canciones inolvidables como ‘Pero llegaste tú” y ‘Nada de ti’, fue ‘Ven devórame otra vez’, la encargada de lanzarlo a la fama y convertirlo en una de las voces más recordadas de la salsa.

La canción hizo parte del álbum ‘Un nuevo despertar’, y es considerado tanto por sus fans como por expertos, como su mayor éxito a nivel internacional, ocupando un lugar fijo por más de un año en las listas de ‘Billboard’, el conteo musical más importante.

No obstante, en un inicio Lalo Rodríguez se negó rotundamente a cantarla, grabarla y lanzarla como parte de su trabajo, debido a un verso de la canción. Su productor, Julio César Delgado, le propuso sacarla como sencillo, pero las creencias religiosas del artista le impedían cantar la frase “Y he mojado mis sábanas blancas recordándote”.

“Dije ‘si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va permitir que pase las primeras escaleras [de un templo]. Lo más fuerte era que se repetía tres veces”, reveló en una charla pasada con el diario local ‘Un Nuevo Día’.

Fue entonces, que decidió cantar solamente una vez la frase “he mojado mis sábanas blancas recordándote” y las otras dos veces restantes cantar “he mojado mis sábanas blancas llorándote”. De este modo, convertía el significado de la canción en la tristeza de un hombre recordando a su amor, y no generaría controversias relacionadas a temas sexuales.

Aun así, su productor le había pedido actuar para atraer audiencias. “Me dijo: ‘Tenemos que activar a la gente, que el nombre tuyo esté en la boca de todo el mundo, de la forma que sea’”, recordó en la misma entrevista.

“Le dije a Julio [el productor] que le iba a devolver el dinero de adelanto. No podía cantar esto, no me sentía bien. Él se me puso de frente y me dijo: ‘Recoge los audífonos porque de aquí no vas a salir hasta que tú grabes. Eso es lo que quiere mucha gente, es la oportunidad de tu vida’”, añadió el salsero.

Finalmente, la canción salió a la luz y se convirtió en esa melodía que todos recuerdan y recordarán por siempre.